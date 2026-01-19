El futbolista Lucas Cepeda estaría viviendo horas claves para definir su futuro, pues la gran figura de Colo Colo espera dar el gran salto al extranjero antes que cierre el mercado de pases en Europa.

Su posible destino estaría en La Liga de España, donde hay algunos clubes interesados en sus servicios, como el Deportivo Alavés y últimamente apareció el nombre del Elche.

Mientras tanto, el extremo de 23 años sigue junto al plantel del Cacique en la pretemporada en Uruguay, pero pronto podría dejar la concentración alba en Montevideo para volver a Chile y definir su salida de Macul.

Así lo adelantó este lunes el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien dio a conocer que hay movimientos para que Cepeda abandone los trabajos del cuadro popular en la capital uruguaya.

Es más, el domingo el atacante no fue citado al partido amistoso contra Alianza Lima por la Serie Río de La Plata, aunque el entrenador Fernando Ortiz explicó que su marginación había sido por problemas estomacales.

“Lucas estuvo con un tema estomacal complicado y la verdad no sé. Cuando el libro de pases siempre está abierto, puede ser que haya gente que venga o gente que se pueda ir”, indicó anoche el DT.

Esta jornada, el formado en Santiago Wanderers acompañó al plantel al amistoso a puertas cerradas contra Montevideo City Torque, pero rápidamente se habría regresado al hotel.

Cabe recordar que en Colo Colo están abiertos a su partida, siempre y cuando la oferta sea acorde a las pretensiones del club, pues Cepeda es uno de los activos más altos de la institución.

Lucas Cepeda solo ha disputado uno de los amistosos de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

