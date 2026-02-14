Este sábado en Colo Colo tuvieron la última práctica para el partido de mañana contra Unión La Calera por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde el entrenador Fernando Ortiz probó el equipo titular.

El técnico argentino iba a hacer algunos cambios en la formación, pero a última hora se arrepintió y repetirá el XI que viene de vencer por 2-0 a Everton de Viña del Mar.

Así tal cual, el Tano Ortiz se irá a la segura ante los Cementeros para intentar conseguir la segunda victoria de la temporada y de forma consecutiva.

Con esto, quedará en la banca el defensa uruguayo Javier Méndez, que viene de cumplir dos fechas de suspensión que arrastraba desde Peñarol.

También quedaría entre los suplentes el volante Álvaro Madrid, que estuvo cerca de quitarle el puesto a Tomás Alarcón.

Otro de los refuerzos que estará sentado en el banco es el extremo Lautaro Pastrán, que recibió un fuerte golpe en el rostro el miércoles, en el amistoso contra Unión Española por la ‘Noche Alba Solidaria’.

Además, Ortiz mantiene la confianza en los laterales canteranos, Jeyson Rojas y Diego Ulloa, quienes se están imponiendo a quienes se esperaba fueran los titulares: Matías Fernández y Erick Wiemberg.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE COLO COLO:

Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

Esta sería la formación de Colo Colo ante Unión La Calera. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Unión La Calera?

El Cacique y los Cementeros se ven las caras este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe recordar que La Calera es uno de los líderes del torneo, hasta ahora con puntaje perfecto.

