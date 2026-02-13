Cuando todo parecía que Colo Colo daba por cerrado su mercado de fichajes con la llegada del argentino Thiago Nuss, finalmente la operación habría sufrido un duro revés en las últimas horas y ahora estaría “caída económicamente”.
La bomba la tiró el periodista deportivo Jorge ‘Coke’ Hevia en su cuenta de X donde aseguró que el pase del extremo que juega en el OFI Creta de Grecia estaría caído.
En redes sociales, el panelista y comentarista de Pauta de Juego encendió las alarmas y les tiró un baldazo de agua fría a los hinchas colocolino.
“En este minuto, caída económicamente la llegada de Nuss”, tiró de entrada Coke Hevia, para luego agregar: “No da el presupuesto de Colo Colo para traer al extremo”. Eso sí, dejó una mínima chance abierta en las próximas horas: “Veremos”.
Cabe destacar que Thiago Nuss de 25 años es parte del OFI Creta desde julio del 2024, cuando fue vendido por Argentinos Juniors, dando así el salto a Europa por un monto cercano a los 800 mil euros.
Actualmente, el argentino está avaluado en un millón de euros y tiene contrato hasta 2028 con los griegos. Futbolísticamente, Nuss registra esta campaña un total de siete goles y dos asistencias en 23 partidos jugados.
En síntesis…
- Fichaje caído: La llegada de Thiago Nuss a Colo Colo se estancó debido a que el club no cuenta con presupuesto suficiente para costear la operación.
- Costo inalcanzable: La tasación de un millón de euros y el contrato vigente del argentino en Grecia superan las capacidades financieras actuales de Blanco y Negro.
- Mínima esperanza: Aunque la negociación está frenada, se espera un último esfuerzo antes del cierre del mercado para intentar destrabar el traspaso.