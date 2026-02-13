Cuando todo parecía que Colo Colo daba por cerrado su mercado de fichajes con la llegada del argentino Thiago Nuss, finalmente la operación habría sufrido un duro revés en las últimas horas y ahora estaría “caída económicamente”.

La bomba la tiró el periodista deportivo Jorge ‘Coke’ Hevia en su cuenta de X donde aseguró que el pase del extremo que juega en el OFI Creta de Grecia estaría caído.

En redes sociales, el panelista y comentarista de Pauta de Juego encendió las alarmas y les tiró un baldazo de agua fría a los hinchas colocolino.

Thiago Nuss, el refuerzo con que Colo Colo busca cerrar el plantel.

“En este minuto, caída económicamente la llegada de Nuss”, tiró de entrada Coke Hevia, para luego agregar: “No da el presupuesto de Colo Colo para traer al extremo”. Eso sí, dejó una mínima chance abierta en las próximas horas: “Veremos”.

Cabe destacar que Thiago Nuss de 25 años es parte del OFI Creta desde julio del 2024, cuando fue vendido por Argentinos Juniors, dando así el salto a Europa por un monto cercano a los 800 mil euros.

Actualmente, el argentino está avaluado en un millón de euros y tiene contrato hasta 2028 con los griegos. Futbolísticamente, Nuss registra esta campaña un total de siete goles y dos asistencias en 23 partidos jugados.

