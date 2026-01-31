Colo Colo atraviesa horas complejos tras un mal arranque en la Liga de Primera 2026, donde el Cacique cayó por 3 a 1 ante Deportes Limache y las dudas defensivas se han robado todas las miradas.

La derrota reciente en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso volvió a exponer falencias estructurales en el funcionamiento del equipo, especialmente en el bloque defensivo.

Varios nombres dentro del plantel del conjunto Popular han quedado bajo la lupa, en un momento donde el margen de error comienza a reducirse.

Arturo Vidal y compañía siguen recibiendo críticas | FOTO: Andres Pina/Photosport

Leonardo Véliz y su gran critica a la zona defensiva de Colo Colo

En este escenario, una voz histórica del club decidió alzar la voz. Leonardo “Pollo” Véliz, leyenda del cuadro de Macul, utilizó sus redes sociales para ironizar sin filtro sobre el rendimiento defensivo del Cacique, apuntando directamente a varios futbolistas del equipo albo.

“La defensa de Colo Colo, no se la doy ni al peor delincuente. ¡Un desastre!”, escribió el exseleccionado nacional a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El histórico exdelantero albo fue más allá y cerró su mensaje con una crítica directa: “Villagra, Sosa y Vidal, el triángulo de las Bermudas”, en referencia a la fragilidad defensiva y a la desconexión que, a su juicio, muestra el equipo en esa zona del campo.

En síntesis…