Maximiliano Falcón está nuevamente en el ojo de la polémica tras golpear con la rodilla entre la espalda y el costado derecho a Dixon Pereira, joven jugador de 17 años de Coquimbo Unido.

¿Qué pasó después de eso?. El debutante con los Piratas tuvo que ser retirado del campo de juego y luego ser trasladado en ambulancia al centro asistencial más cercano: terminó sufriendo un neumotórax secundario y la doble fractura de sus costillas.

Al enterarse de esto, los hinchas comenzaron a criticar duramente al Peluca y le sacaron en cara al jugador de Colo Colo su “mala leche” en varios encuentros, mientras que otros salieron a defender con todo al zaguero central charrúa.

GONZALO JARA SE LANZA CONTRA MAXIMILIANO FALCÓN

En medio del programa Pelota Parada de TNT Sports comenzaron a debatir sobre esta controversial jugada y fue ahí que Gonzalo Jara, bicampeón de América con La Roja, dio su punto de vista.

“Es una falta innecesaria. Es para amarilla, no para roja. Con la rodilla así no se salta. Pudo saltar de lado, no de frente”, comenzó diciendo el ex defensor de la U y Colo Colo.

Falcón y la polémica jugada ante Coquimbo Unido | FOTO: Captura

Agregando que “Falcón no es mala leche. Pero se pasa de revoluciones, como paso en el superclásico. Quizás no está bien de la cabeza. No se fue expulsado (en estas dos últimas fechas) porque es Colo Colo”.

Para finalizar, el ahora comentarista deportivo indicó que “lo de Falcón fue un rodillazo claro, pero Dixon no tiene responsabilidad. Pero en el caso de la lesión de Sepúlveda en Cobresal, él sí tiene mucha responsabilidad en su lesión por ir a trabar de esa forma con un jugador de frente”.

¿CUÁL ES EL ACTUAL ESTADO DE SALUD DE DIXON PEREIRA?

El novel futbolista está estable pero los médicos decidieron dejarlo hospitalizado en el servicio de Cirugía del Hospital de Coquimbo para su recuperación.