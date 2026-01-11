En Colo Colo tuvieron su primera prueba de la pretemporada 2026, la que tuvo lugar en el complejo deportivo del Sifup, donde han estado concentrados toda esta semana.

Los dirigidos por Fernando Ortiz se enfrentaron a la Sub 20 del Cacique, en dos partidos a puertas cerradas, donde el primer equipo goleó en ambos.

En el primero de ellos, el resultado fue de 5-0, donde Lucas Cepeda anotó un hat-trick (3) y el juvenil Yastin Cuevas se inscribió con un doblete.

En el segundo duelo, el marcado fue aún más abultado: 6-0. Los goles fueron obra de Leandro Hernández, el refuerzo Matías Fernández Cordero y un póker del goleador Javier Correa (4).

Los jugadores de Colo Colo que tuvieron acción

En las imágenes que compartió el club a través de redes sociales, se pudo apreciar que tuvieron acción Arturo Vidal, Claudio Aquino, Esteban Pavez, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg, Jonathan Villagra, Nicolás Suárez, entre otros.

También jugó el nuevo defensa albo, el uruguayo Joaquín Sosa, además del lateral Jeyson Rojas, que volvió de su préstamo desde Deportes La Serena.

Ahora el plantel de Colo Colo tendrá libre el lunes, para el martes viajar a Montevideo, donde serán parte del torneo de verano Serie Río de La Plata.

En Uruguay se medirán con Olimpia de Paraguay el miércoles 15 de enero a las 21:00 horas, luego con Alianza Lima (18/01) y finalmente con Peñarol (21/01).

Javier Correo convirtió cuatro goles en el amistoso de Colo Colo con la Sub 20. (Foto: @colocolooficial)

