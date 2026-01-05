La pretemporada de Colo Colo toma forma y este lunes 5 de enero comenzaron con los trabajos en cancha en el Complejo Deportivo del Sifup, en la comuna de Pirque, donde se presentaron todos los jugadores del plantel profesional, incluidos los refuerzos, más ocho juveniles.

Con uno que había duda era con el defensa uruguayo Alan Saldivia, quien está a detalles de partir al Vasco Da Gama de Brasil, luego de insistir en su fichaje y también apurar por su salida, por parte del futbolista de 23 años.

Es más, había corrido el rumor que el zaguero charrúa se iba a declarar en rebeldía y no se presentaría a la pretemporada alba, hasta que se definiera su futuro.

Pero nada de aquello fue cierto, pues Saldivia se presentó a la revisión médica del sábado en la Clínica Meds de La Dehesa, también estuvo el domingo en el gimnasio del Estadio Monumental y desde anoche está concentrado con el resto de sus compañeros en los linderos de Santiago.

Así lo dejó ver a través de una historia de Instagram que subió durante la noche mientras descansaban en las habitaciones, confirmándose con las fotografías que publicó el club este lunes, en el primer turno de entrenamiento.

Mira las FOTOS a continuación:

Captura de la historia de Instagram de Alan Saldivia.

Alan Saldivia junto a Vicente Pizarro en el entrenamiento de este lunes en el Sifup. (Foto: @colocolooficial)

El próximo miércoles 7 de enero se reunirá el directorio de Blanco y Negro, donde se debería zanjar el futuro de Alan Saldivia, club que ofertó 1,8 millones de dólares por el 70% de su pase.

