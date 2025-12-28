Los equipos del fútbol chileno empiezan de a poco sus pretemporadas con miras al 2026, donde los torneos arrancarán a fines de enero. Uno de los que vuelve a los trabajos esta semana es Colo Colo, luego de casi un mes de vacaciones.

El Cacique retornará tras las fiestas de Año Nuevo, ya que el sábado 3 de enero el plantel está citado para iniciar las mediciones médicas, para luego dar paso a los trabajos físicos.

Los entrenamientos comenzarían el lunes 5 de enero, pero no en el Estadio Monumental. Esto porque los albos escogieron el complejo deportivo del Sifup en Pirque para hacer la pretemporada.

La gran novedad será la presencia de su único refuerzo hasta el momento, el lateral derecho Matías Fernández Cordero, proveniente de Independiente del Valle.

También debería aparecer el arquero Brayan Cortés, quien volvió de su préstamo en Peñarol y hasta el momento sigue buscando club para seguir en el extranjero. Pero el Indio tiene contrato vigente con el cuadro popular hasta 2027.

Fernando Ortiz sigue siendo el entrenador de Colo Colo. ((Foto: Photosport)

La pretemporada del Cacique será del 3 al 14 de enero. Luego de aquello, el plantel viajará a Uruguay para disputar tres partidos amistosos en el marco del torneo de verano Serie Río de La Plata.

El 15 de enero enfrentaría a Olimpia de Paraguay, el 18 de enero a Alianza Lima de Perú y el 21 de enero a Peñarol. Tras el compromiso con el Manya volverá a Chile para empezar a preparar su estreno en la Liga de Primera 2026, el último fin de semana de enero.

En síntesis