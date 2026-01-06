La pretemporada 2026 de Colo Colo arrancó con todo, donde el equipo está entrenando y concentrando en las afueras de Santiago, específicamente en el Complejo Deportivo del Sifup, en la comuna de Pirque.

El entrenador Fernando Ortiz ha podido contar con todos los jugadores, incluidos los primeros refuerzos, Matías Fernández y Joaquín Sosa, aunque se han ido descolgando algunos que están partiendo al extranjero, como Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque) y Vicente Pizarro (Rosario Central).

También, el estratega de 47 años ha decidido dejar fuera a algunos nombres. Estos son los canteranos Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto, los dos últimos que regresaron de sus préstamos desde Everton y Deportes Iquique, y que no están en los planos del técnico argentino para esta temporada. A los cuatro se les busca una salida y mientras tanto entrenan por separado en el Estadio Monumental.

Los ocho juveniles que están en la pretemporada de Colo Colo

Pero a los que sí incluyó el Tano Ortiz en esta temporada son a ocho juveniles del equipo proyección, quienes han completado la citación y el DT los mira con buenos ojos para sumar minutos Sub 21 en los tres torneos nacionales: Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

Estos son los arqueros Gabriel Maureira y Santiago Tapia, los defensas Nicolás Suárez, Bruno Torres y el lateral Víctor Campos, los volantes Rodrigo Catalán y Matías Moya, más el delantero Yastin Cuevas.

Víctor Campos es uno de los regalones de Fernando Ortiz. (Foto: @colocolooficial)

También están presentes Francisco Marchant y Leandro Hernández, pero ambos atacantes ya acumulan rodaje en el primer equipo.

En síntesis