El capitán e ídolo de Colo Colo había adelantado lo que podía ocurrir el domingo en el partido ante Ñublense.

En Colo Colo sacaron la tarea adelante y el domingo se consagraron campeones de la Liga de Primera 2026, cumpliendo con el gran objetivo de esta temporada.

El gran estandarte de esta estrella 35 del Cacique es el capitán Arturo Vidal, quien a sus 39 años consiguió el título número 28 en su palmarés personal.

Y en la previa de la visita de Colo Colo a Ñublense, el King realizó una predicción que se cumplió a cabalidad en Chillán, pues prometió alzar el ‘Huemul de Plata’ y convertir un gol.

Así lo dio a conocer este lunes el cuadro popular en sus redes sociales, donde mostraron un registro de la promesa que hizo el bicampeón de América en la última práctica del sábado en el Estadio Monumental.

“Al cien para mañana dar la vuelta, si Dios quiere. Un golcito mañana, meto un golcito”, lanzó el ex Barcelona.

Todo aquello terminó ocurriendo en el Estadio Nelson Oyarzún, pues el volante abrió la cuenta a los 14 minutos del primer tiempo con un golazo de volea.

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Más tarde y tras el agónico gol de Marcos Bolados en los descuentos, el oriundo de San Joaquín levantó el trofeo del torneo nacional y dieron la vuelta la olímpica en la capital de la Región de Ñuble.

En el mismo video Vidal reconoce que se cumplió su predicción en medio de los festejos en la cancha chillaneja: “Vamos, haría un golcito, lo dije. ¡Esa es!”.

Mira el VIDEO a continuación: