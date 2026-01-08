Colo Colo atraviesa un mercado de fichajes con varios frentes abiertos, mientras el director técnico Fernando Ortiz busca definir de una vez por todas su plantel para la temporada 2026.

La llegada de nuevos refuerzos y la salida de algunos jugadores han mantenido a los hinchas colocolinos en alerta, atentos a cada movimiento de la dirigencia y del cuerpo técnico albo.

En medio de este escenario, Gonzalo Fierro realizó un comentario que rápidamente llamó la atención de la fanaticada alba. ¿Cuál fue? La idea de que Leandro Fernández, reciente jugador cortado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile, pueda sumarse al Cacique generó revuelo y un sinfín de reacciones en redes sociales.

Leandro Fernández enfrentando a Colo Colo en un Superclásico | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

“Después de lo que mostró Salomón en Colo Colo, creo que Fernández puede ser una muy buena alternativa en Colo Colo. ¿Por qué no?”, dijo el “Joven Pistolero”.

Hinchas de Colo Colo reaccionan a una posible llegada de Leandro Fernández

En redes sociales, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Algunos expresaron sorpresa y humor ante la posibilidad, otros cuestionaron la necesidad o conveniencia de sumar al delantero, mientras que una gran parte se mostró escéptica ante la idea de ver al exlaico con la camiseta alba.

“Venga a ser feliz”, “Me lo traigo”, “Dámelo al Lea”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en la cuenta de Instagram de TNT Sports.

Por ahora, se mantiene la incógnita sobre si la idea de Fierro tiene algún respaldo real desde la dirigencia de Blanco y Negro.

Algunos de los comentarios: