El ídolo albo abordó lo que ha pasado con el arquero caboverdiano, quien ha ido perdiendo terreno tras el Mundial 2026.

En Colo Colo deben resolver qué pasará con el arquero Vozinha al cierre de temporada, pues tiene contrato hasta diciembre y una opción de extender el vínculo por una temporada más.

Pero sus actuaciones desde que llegó al Cacique no han dejado a nadie conforme, incluso el propio portero ha ido perdiendo confianza, lo que también se vio reflejado en la última fecha FIFA con la Selección de Cabo Verde.

Si bien fue una gran apuesta traerlo a Chile tras haberse convertido en la sensación del Mundial 2026, al parecer no fue una tan buena decisión desde el plano deportivo, porque ahora en el cuadro popular tienen a cuatro goleros peleando la titularidad.

La opinión del Cóndor Rojas

Sobre aquello conversó con BOLAVIP un ídolo de Colo Colo. Se trata de Roberto ‘Cóndor’ Rojas, quien tiene una sincera opinión al respecto.

“En Colo Colo se echaron un problema encima. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir con los arqueros jóvenes y con Fernando De Paul. Ahí va a depender lo que el técnico decida”, planteó el exarquero.

“Trajeron a un arquero más por el márketing y no por el rendimiento deportivo. En fin, son cosas que hay que pensarlas de forma muy tranquila y ver qué es lo que va a pasar dentro de Colo Colo”, comentó sobre este mediático fichaje.

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Roberto Rojas es considerado uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Eso sí, el ex Sao Paulo hizo un llamado a la calma, pues ahora la decisión del que será titular quedará a criterio del entrenador Fernando Ortiz, hasta que terminen los torneos. Luego, la dirigencia tendrá que intervenir.

“Ahora, Colo Colo no va a tener grandes problemas hasta final de año, van a tener que tomar definiciones al comienzo del año que viene”, completó el otrora seleccionado nacional.