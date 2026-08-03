El histórico arquero chileno e ídolo de Colo Colo le deseó buena suerte al nuevo portero del Cacique que viene de romperla en el Mundial 2026.

Este lunes Colo Colo abrochó la contratación del arquero Vozinha como su primer refuerzo para este segundo semestre, al estampar su firma en un vínculo inicial por seis meses.

El Cacique se quedó con los servicios de quien fuera la gran revelación del Mundial 2026 como capitán y figura de la Selección de Cabo Verde, donde llegó a dieciseisavos de final y se transformó en el portero más seguido del mundo en Instagram.

Tras su arribo al Estadio Monumental, un ídolo nacional y de Colo Colo, se refirió a lo que se espera del golero de 40 años. Se trata de Roberto ‘Cóndor’ Rojas, quien le deseó suerte a Vozinha en diálogo con BOLAVIP.

“Bueno, desearle buena suerte para él y que tenga un buen rendimiento, que es lo que esperan los colocolinos”, comenzó diciendo el histórico portero.

Luego, el ex Sao Paulo le envió un consejo al caboverdiano pensando en el hincha albo: “En rendimiento deportivo creo que él tiene que darle los colocolinos lo que espera la gente de Colo Colo, un buen rendimiento. Qué puedo decir”.

La situación de Gabriel Maureira

En la instancia, el otro seleccionado chileno también tuvo palabras para el juvenil Gabriel Maureira, quien viene siendo titular en Colo Colo ante la lesión de Fernando De Paul.

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Respecto a la competencia que se le viene al canterano, indicó: “Mantengo la opinión que el jugador se hace jugando, no se hace entrenando ni mirando, se hace jugando, esa es mi opinión”.

En la misma línea, aconsejó a Maureira que pueda aprender de Vozinha, que se encuentra en la etapa final de su carrera.

“Si el muchacho aprovecha lo que Vozinha puede entregarle como arquero, con experiencia, sea bievenido para él. Ahora, va a depender solamente de este muchacho”, completó Rojas.

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Gabriel Maureira competirá con Vozinha por el arco de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis