En Colo Colo reactivaron la búsqueda de refuerzos en este mercado de fichajes tras la venta de Lucas Cepeda al Elche de España, pues el entrenador Fernando Ortiz no quiere seguir despotenciando el equipo.

Ante aquello, la dirigencia alba está viendo algunas cartas nacionales pese a que les queda un cupo de extranjero disponible, aunque no necesariamente un extremo.

Y una de las opciones que gustaba en el Estadio Monumental era la del lateral Esteban Matus de Audax Italiano, el mismo que estuvo cerca de arribar a Universidad de Chile en el mercado anterior.

El Tano Ortiz no estaría muy convencido de los tres laterales izquierdo que tiene en el plantel, que son Erick Wiemberg, Diego Ulloa y Cristián Riquelme. Por lo mismo, habría solicitado a un carrilero.

Pero desde el elenco itálico le dieron un portazo en la cara al cuadro popular. Esto porque salió a hablar el entrenador Gustavo Lema, quien en conversación con Radio ADN indicó que esperarán un destino más atractivo para el jugador de 23 años y que por ahora lo mejor es que continúe en Audax.

“Lo veo crecer día a día, se le abrirán muchas más puertas. Seguir con nosotros, y créanme que lo digo objetivamente, es una buena opción”, lanzó el estratega.

Esteban Matus no llegará a Colo Colo en este mercado de fichajes. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

