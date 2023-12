El caso Jordhy Thompson vivió una nueva arista esta semana, toda vez que se decretara que el futbolista formado en las inferiores de Colo Colo podrá salir del país, pero pagando una millonaria fianza de 100 millones de pesos.

La medida adoptada por el tribunal le abre la puerta al jugador de fútbol para poder fichar en el fútbol ruso, aunque la fianza establecida estaría siendo un verdadero dolor de cabeza según reveló el mismo abogado de Thompson.

La medida, como era de esperarse, no cayó para nada bien en Camila Sepúlveda, ex pareja del jugador. Eso sí, no solo fue mal recibida por su ex pareja, sino que también por Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico ex jugador de La Roja y Colo Colo.

Pollo Véliz y una profunda reflexión por el caso Jordhy Thompson. | Foto: Photosport

Sobre la situación del jugador de Colo Colo en sí, Pollo Véliz declaró en diálogo con Bolavip Chile que “Claro que es difícil, el representante le tuvo que haber contado a los rusos que la cosa no era tan difícil y por eso lo contrataron”, dijo.

Véliz hace una profunda crítica con contexto social, asegurando que “Ahora, la señal que se le da a la sociedad es nefasta. O sea que cualquiera que tiene plata, sale, ¿le puede pegar a la mujer o intentar matarla como a su ‘pololita’?“, sumó.

“La señal es mala. La justicia es para todos o para algunos no más”, remató en el cierre con una frase que va directo al hueso y sin rodeos como suele caracterizar el estilo del mítico ex jugador del Cacique.

La temporada de Jordhy Thompson en Colo Colo

Durante esta temporada, el oriundo de Antofagasta disputó 27 encuentros contando Supercopa, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Chile y Campeonato Nacional; seis goles y dos asistencias fueron su marca de la temporada.

El futuro incierto de Jordhy Thompson

Si bien el futuro del jugador aún no está definido, varios trascendidos instalan al formado en las inferiores de los albos en el fútbol ruso.