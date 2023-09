Colo Colo se enreda con un empate 1-1 ante Deportes Copiapó en el estadio Monumental. El equipo de Gustavo Quinteros queda con 36 puntos en el Campeonato Nacional 2023, a 10 del líder, Cobresal de Gustavo Huerta. Leonel Herrera Rojas ve un panorama difícil para el Cacique.

“Está re complicada la cosa, pero no es sorpresa lo de Copiapó, porque desde que lo tomó Ivo Basay, ha remontado mucho, ha cambiado mucho la forma de jugar. Lo mencioné que no iba a ser tan fácil para Colo Colo”, dice el histórico de Colo Colo 1973 en diálogo con Bolavip Chile.

Chuflinga fue crítico con la performance futbolístico del cuadro Albo y entrega factores que, a su jucio, complican la chance de pelear el título. “Ahora Colo Colo es un equipo sin orden, sin nada, cada uno juega a su pinta. No tienen claridad, las oportunidades se crean en base a fuerza, pero no a calidad individual. Entonces es difícil poder pensar en que Colo Colo pudiese estar peleando el título de la forma en cómo está jugando, porque no se sabe cuando gana o cuando va empatar como el caso de hoy día”.

Don Leo señala que el equipo está bajo sus expectativas, pero también advierte que ve limitantes. “Colo Colo por todo lo que tiene, lo que es y todo, nosotros siempre esperamos más. Pero sabemos que en estos momentos hay limitancias en algunos puestos”.

Colo Colo no pudo ante Deportes Copiapó (Foto: Photosport)

Herrera critica a parte de los futbolistas y a Gustavo Quinteros. “Hay jugadores que no han rendido hace tiempo y los siguen manteniendo, hay un técnico que da inseguridad. Todo eso se va juntando y a la larga va repercutiendo, que nos estamos alejando y estamos a 10 puntos de Cobresal que son prácticamente cuatro partidos”.

La opción de que Colo Colo levante el título

El exdefensor se refiere a los objetivos de Colo Colo (36), donde incluso aparece Huachipato (40) como rival por el Chile 2 a Copa Libertadores. “No te olvides que detracito de Cobresal viene Huachipato que también es un equipo que cuesta que pierda puntos”.

Por último asegura que hay una pequeña ilusión, pero siente que al día de hoy es muy difícil que Colo Colo salga campeón. “Así y todo hay esperanzas, pero son muy remotas de que Colo Colo pueda pelear el título. Tienen que pasar cosas muy raras para que Colo Colo remonte y pueda estar peleando un Campeonato cuando en este momento prácticamente lo tienen perdido”.