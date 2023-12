Al entrenador argentino Gustavo Quinteros no le van a faltar las opciones de trabajo luego de no continuar en Colo Colo para la temporada 2024. Esto luego que el directorio de Blanco y Negro haya decidido no renovar su contrato.

Desde el pasado viernes que el técnico santafesino está como agente libre tras terminar un ciclo de tres años y dos meses al mando del Cacique. Y en esta primera semana cesante, ya ha llamado la atención de varios clubes de Sudamérica.

En medio de sus vacaciones en Miami junto a su familia, el primero en acercarse fue Vélez Sarsfield de Argentina, siendo el favorito para asumir en El Fortín.

Ya tiene agendada una reunión con un grande de Perú

Pero ahora apareció un nuevo interesado, un gigante del fútbol peruano. Se trata de Universitario de Lima, que acaba de ser campeón en el país nortino y está en búsqueda de su nuevo DT para la temporada 2024, donde esperan ir por el bicampeonato en la Liga 1.

Así lo reveló el reconocido sitio deportivo Líbero, quienes incluso dieron detalles de la reunión que tendrá Gustavo Quinteros con el club crema: “El DT argentino ha aceptado tener una reunión con Manuel Barreto vía zoom, por lo que se está a la expectativa por saber cómo quedará esta charla que tendrá con el gerente deportivo de los merengues”.

El Club Universitario de Deportes es el último campeón del fútbol peruano. (Foto: @Universitario)

El gerente deportivo de la U ya está en Argentina

Según indicó el mismo medio, por estos días el gerente deportivo de la “U” de Perú se encuentra en Argentina para reunirse con varios estrategas y así tratar de volver con alguno firmado a Lima.

Cabe destacar que Universitario competirá en fase de grupos de Copa Libertadores, competencia que tienta al ex entrenador de Colo Colo. Recordar que anteriormente Alianza Lima también consultó por sus condiciones.