El nombre de Manley Clerveaux se instaló en el debate durante los últimos días. El delantero, que pertenece a Colo Colo, fue blanco de múltiples cuestionamientos y críticas, al ser catalogado reiteradamente como un futbolista indisciplinado, un rótulo que fue tomando fuerza con el paso del tiempo.

En ese escenario, comenzaron a circular distintas informaciones respecto a su situación interna, incluyendo supuestos castigos, atrasos a entrenamientos y problemas de conducta, antecedentes que habrían condicionado su presente deportivo y su proyección inmediata dentro del plantel que dirige Fernando Ortiz.

Finalmente, se confirmó su salida a préstamo a Deportes Puerto Montt, una decisión que apunta a darle continuidad y un nuevo punto de partida lejos del ruido mediático, en un contexto donde el propio jugador sabe que necesita responder desde lo futbolístico.

Clervaux disputó dos partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cansado de las críticas: Manley Clerveaux enfrenta los rumores de indisciplina

Antes de iniciar este nuevo desafío, el jugador de origen haitiano tomó la palabra en AS Chile y fue claro respecto a su enfoque.

“Ahora estoy mentalizado en Puerto Montt. Estoy muy ansioso de comenzar, de jugar y de poder demostrar”, señaló el atacante.

Además, el canterano colocolino destacó el ambiente que espera encontrar en el sur del país. “Me han dicho que la gente del sur es muy buena onda y acogedora”, agregó.

El delantero también se refirió a su entorno y al compromiso con el que asume esta etapa. “Voy a extrañarlos, pero igual hemos hablado. No voy a pelotudear, ni a joder. Voy a hacer lo que tengo que hacer”, afirmó, marcando una postura directa frente a las dudas que se instalaron sobre su conducta.

Respecto a las críticas, Clerveaux aseguró que ha aprendido a convivir con ellas, aunque reconoció que algunas versiones le molestaron. “Eso lo tomo con tranquilidad. He visto comentarios que no me gustan, pero nada, soy un jugador que responde en la cancha. Afuera soy tranquilo y buena onda. La gente que me conoce lo sabe”, explicó.

En esa misma línea, fue categórico al desmentir los rumores más duros. “Apareció que yo llegaba tarde a entrenar o que me mandaron a correr por fuera y eso nunca pasó. Molestan, pero no puedo quedarme pensando en eso”, cerró.

En síntesis…