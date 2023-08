Talleres de Córdoba fichó a Bruno Barticciotto. El cuadro argentino pagó 1,3 millones de dólares por el 50% del pase del centrodelantero. Tras este fichaje, quedó dando vueltas sobre si Colo Colo pudo hacer más para incorporar al jugador de 22 años.

Marcelo Barticciotto contó la firme detrás de los intentos del Cacique por fichar al delantero. “Colo Colo podía haber hecho un esfuerzo”, dijo el padre del joven talento en el programa ESPN F90.

El ídolo albo aseguró que el futbolista estaba entusiasmado con llegar al estadio Monumental. “Por su puesto ¡Cómo no se va a entusiasmar cuando salió la posibilidad! Sin duda. Cualquier jugador quisiera jugar en Colo Colo y más Bruno. Pero sintió que el tema estuvo descartado de entrada, como que ni se analizó, ni se gestionó”.

Barti padre menciona que, a lo mejor, la caja en el Cacique no está en condiciones. “Sé que quizás no tenían un millón de dólares para comprarle el 50 por ciento ponle”.

¿Influyen sus críticas a Blanco y Negro?

Diego Rivarola le consultó al 7 del Pueblo si no cree que hay algo más allá. El ídolo albo se refirió a su postura crítica ante la concesionaria. “Yo le he pegado a Blanco y Negro. He sido muy crítico y todos saben cuál es mi opinión con respecto a la gestión”.

El ídolo azul en su opinión separa aguas. “No tiene nada que ver, una cosa es el papá y otra es el jugador”. Barti contestó a esto, dando luces de su sensación respecto. “Sí, pero molesta”.

La charla en Buenos Aires entre Marcelo Barticciotto e integrantes de ByN por Bruno

Marcelo Barticciotto reconoció entusiasmo porque su hijo Bruno fichara por el elenco albo. “Me entusiasmé mucho, porque cuando estuve en Buenos Aires, cuando fui por el canal a ver Colo Colo vs Boca, estuve en el hotel con ellos, con los dirigentes, con el directorio de Blanco y Negro”.

Bruno Barticciotto tenía la ilusión de jugar en Colo Colo (Foto: Photosport)

En ese encuentro en la capital argentina le manifestaron el deseo de incorporar al centrodelantero. “Me saludaron bien, conversamos y se me preguntó por el tema de Bruno. Yo no lo comenté esto porque en definitiva por lealtad no lo podía comentar. Me preguntaron y me dijeron que iban a ir por Bruno, que lo querían llevar, que lo iban a tratar en el directorio. Me entusiasmé enseguida, porque sentí que me lo dijeron de verdad. Yo no sé que habrá pasado después ¿No tenían plata? Puede ser”.

El campeón de la Copa Libertadores sostiene que de ambos bloques le manifestaron la intención. “Me lo dijeron los dos, Stöhwing no, gente más del directorio, del sector de Alfredo Stöhwing. Anibal (Mosa) lo quería llevar sí o sí. El directorio es el que vota, no sólo una persona”.

Aníbal Mosa dispuesto a poner la plata por Bruno Barticciotto

El 7 no se quedó ahí, pues relató que un director de Blanco y Negro estaba convencido en el fichaje. “Puedo decir las cosas, porque Bruno está en Talleres, ya pasó. Aníbal Mosa quería poner la plata por Bruno. Pero no depende de él tampoco, hay un directorio, él no es el presidente”.

Barti aseguró que tuvo diálogo con el puertomontino. “Él estaba dispuesto a colaborar para que Bruno vaya, porque me lo dijo a mí, me llamó y hablamos por teléfono y todo. Lamentablemente sin duda que era un sueño verlo en Colo Colo a Bruno”.