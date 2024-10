Marcelo Barticciotto se pone a la fila de los críticos de Arturo Vidal: "A mí no me gusta ese tipo de declaraciones"

Este martes la gran noticia la dio Arturo Vidal con las polémicas declaraciones que hizo en conferencia de prensa, previo al clásico entre Colo Colo y Universidad Católica.

El King atendió a los medios de comunicación en el Estadio Monumental y dejó varios titulares, pero sobre todo dirigidos al entrenador Ricardo Gareca de la Selección Chilena, a quien apuntó directamente por no convocarlo a La Roja.

Además, el volante de 37 años llamó a calentar los partidos, como lo hizo antes de enfrentar a River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estos dichos no cayeron muy bien en el medio nacional, por lo que rápoidamente comenzaron a caer las críticas. Incluso, otro ídolo del Cacique, como lo es Marcelo Barticciotto, le bajó el pulgar a estas palabras.

De ídolo a ídolo

En Radio Cooperativa, donde Barti es comentarista, intentó de aterrizar al bicampeón de América.

“Primero, él tiene todo el derecho de decir lo que se le plazca, es un país donde hay libertad y en definitiva uno no juzga por qué habla, uno juzga quizás, y yo lo tengo que decir, lo admiro muchísimo a Arturo, lo quiero muchísimo, sé que es un tipo noble, un tipo bueno y todo, pero a mí no me gusta ese tipo de declaraciones”, comenzó diciendo.

“No solo de Arturo, de ninguno. Yo escucho a cierta parte del periodismo que abala esto, que le pone picante, que es bueno, que enerva a la gente. Cuando dice que poco menos el partido con River de visitante fue así porque había hablado. El ambiente habría sido igual, de la misma forma, o no sé, pero no pasa por ahí por las declaraciones que hace”, agregó.

Arturo Vidal se enfrentó a un hostil ambiente en la visita de Colo Colo a River Plate en Buenos Aires. (Foto: Alejandro Pagni/Photosport)

Marcelo Barticciotto intentó concientizar a Arturo Vidal

En la misma línea, Barticciotto añadió que ni en su época como futbolista abaló este tipo de intervenciones, ya que generan violencia.

“Yo cuando jugaba, no estaba de acuerdo en ese tipo de declaraciones y encontraba que había gente que sí les gustaba. Y después le pedimos a la gente que no sea violenta, porque estas cosas cuando habla del rival y habla mal del compañero y todo, generan violencia. Porque el hincha no entiende, hay hinchas que no tienen la capacidad que esto está fuera de la cancha y cuando está adentro quiere ganar de buena forma, no de mala forma”, argumentó.

“Yo no estoy de acuerdo, pero no porque sea Vidal, porque sea cualquiera que haga este tipo de declaraciones”, completó el campeón de la Copa Libertadores 1991.