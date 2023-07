Marcelo Toby Vega no entiende la titularidad de Fabián Castillo en Colo Colo: “Dijo que no venía en un buen momento y se nota”

Fabián Castillo es uno de los refuerzos que está al debe en Colo Colo. En su arribo al fútbol chileno, el colombiano reconoció que “no llego en un buen momento de mi carrera“, tras su paso por el fútbol mexicano. El exjugador albo Marcelo Vega hizo eco hoy sobre esa reflexión del cafetalero.

Castillo será titular mañana en el Cacique ante O’Higgins por el Torneo Nacional y el Toby sabe que el delantero ha mostrado un paupérrimo nivel en el equipo de Gustavo Quinteros. Sin duda, el ex volante es tajante con el andamiaje del futbolista extranjero de los albos.

“Castillo no encara, todo lo hace al medio, hacia atrás. No ocupa bien su velocidad. Encuentro increíble y es primera vez que conozco a alguien que reconoce que no llega en un buen momento“, expresó Vega en “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

Fabián Castillo es titular mañana en Colo Colo (Photosport)

Vega sabe que “Castillito” no está en buen momento y que su rendimiento está más que al debe en el Estadio Monumental. Ante ello, el exjugador de Colo Colo no se guardó nada y condena la titularidad de mañana ante el Capo de Provincia.

“El mismo dijo (Castillo) que no venía en un buen momento y se nota. Está claro que no fue una buena contratación para Colo Colo y, otra vez, le están dando una nueva oportunidad“, adicionó el panelista.

Castillo llegó a préstamo desde México y tendrá una nueva chance, aunque está claro que no seguirá a fines de año en Colo Colo.