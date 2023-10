Mauricio Israel analiza el presente de Colo Colo tras la derrota por 1-0 ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023. El comunicador ve complicada la situación y muestra su preocupación por Brayan Cortés de cara al encuentro de la Selección Chilena ante Perú.

“Se le puso cuesta arriba al menos Colo Colo. Me preocupa mucho la forma en cómo se dio el partido, porque Palestino lo superó en todas las líneas, con mucho pelotazo en profundidad supo leer muy bien el partido el técnico (Pablo Sánchez). Producto de eso fue la expulsión de Brayan Cortés, preocupa de cara al partido con Perú, porque son errores que se pueden cometer en la defensa chilena también”, dice el comentarista deportivo en diálogo con Bolavip Chile.

El presentador de televisión queda con la sensación de que los Albos dejaron pasar una chance. “Siento que Colo Colo desperdició una buena oportunidad de haber seguido acercándose a los líderes y se le pone muy cuesta arriba”.

De todas formas, no da por sentenciada las opciones del Cacique. “Nada es imposible en el fútbol chileno tan irregular, pero se ve cada día más lejos el título para Colo Colo”.

Además se refiere a la continuidad de Gustavo Quinteros. “Eso va a depender de los dirigentes de Colo Colo. No sé si van a querer seguir con él o si ya tiene arreglada su llegada a la Selección en caso que no siga Berizzo, cosa que me preocupa también”.

Colo Colo de Gustavo Quinteros llega al receso con un derrota ante Palestino (Foto: Photosport)

¿En qué lugar de la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023?

Los Albos que aún tienen un partido pendiente, marchan en el tercer puesto del Campeonato Nacional 2023 con 42 puntos, a siete unidades de Huachipato y 10 de Cobresal.

Al Cacique le quedan cinco encuentros para terminar el torneo, uno más respecto a los otros competidores de la parte alta.