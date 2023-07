Maximiliano Falcón y Gustavo Quinteros no tienen la mejor relación en Colo Colo. El Peluca y el DT del Cacique han protagonizado varios hechos complicados. Esta temporada, el estratega borró en su momento al defensa por su comportamiento. Ahora, luego de la caída estrepitosa por 5-1 ante América MG en Brasil, el uruguayo no se guarda nada.

La honestidad del Peluca es tal que sale criticando el sistema de juego usado esta noche en el Raimundo Sampaio, donde la línea de 3 fue superada en todos lados. “Fuimos un desastre”, dijo Gustavo Quinteros y el charrúa también tuvo su análisis.

“Nos llegaron por todos lados, no pudimos marcar en el área, no pudimos tapar el centro. Creo que la línea de 3 nos costó mucho, creo que pasó por ahí. Si entrábamos con línea de 4 y hacíamos lo mismo que allá capaz que cambiaba“, expresó Falcón en DSports.

Maximiliano Falcón -derecha- asumió honestamente que no pudieron con la línea de 3 defensas en Colo Colo (Photosport)

Falcón sacó todo su repertorio y no se quiso guardar ninguna palabra en su comentario. En su honestidad brutal siempre que toma la palabra, el charrúa fue concreto para desmenuzar la pésima actuación de Colo Colo.

“Entramos dormidos, esa es la verdad. Nos llegaron por todos lados, no pudimos marcar en el área, no pudimos tapar el centro. El primer tiempo nos metieron tres goles. Y en el segundo salimos a buscar, uno deja espacios y nos convirtieron dos goles. Pudimos hacer uno, pero no estuvimos firmes desde el inicio”, agregó Falcón.

El premio de consuelo para Falcón será que “hay que pasar la página para hacer lo mejor en el Campeonato Nacional y la Copa Chile”.