Colo Colo trabaja con tranquilidad en la semana previa al Superclásico, donde los albos llegan al compromiso mayor del fútbol chileno tras tres triunfos consecutivos y estando en lo más alto de la Liga de Primera 2026 junto a Huachipato.

Ya pensando en lo que sucederá dentro de la cancha, Fernando Ortiz tiene claro que para este compromiso vuelve Javier Correa a la oncena titular y eso producirá cambios respecto al partido anterior frente a O’Higgins.

Lo más probable es que Hernández salga del equipo. | Foto: Photosport

En esa línea, Daniel Arrieta en Pelota Parada de TNT Sports reveló quién sería el principal damnificado con la vuelta del delantero trasandino: “Lo más probable es que salga Hernández, Romero se cargue a la derecha y por la izquierda aparecería Claudio Aquino”, dijo.

Eso sí, el periodista y reportero que cubre a los albos tampoco descarta que sea el propio Maximiliano Romero quien sea relegado al banco de suplentes este domingo: “O perfectamente también podría salir Romero y que Hernández quede cargado a la derecha”, agregó.

Así las cosas, habrá que esperar hasta el viernes para ver el equipo titular que plantea Fernando Ortiz, quien tendrá un Superclásico donde puede reafirmar su puesto en Colo Colo o volver a tambalear como hace un par de semanas en el inicio del torneo.

En síntesis

Fernando Ortiz incluirá a Javier Correa en la formación titular para el Superclásico del domingo.

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 junto a Huachipato tras tres victorias consecutivas.