Colo Colo logró un agónico triunfo ante Everton en el Estadio Monumental, en un partido que dejó sensaciones encontradas en la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

Si bien el Cacique consiguió sumar de a tres, el funcionamiento colectivo del equipo que dirige Fernando Ortiz volvió a generar dudas, especialmente por la falta de un patrón de juego sostenido y las dificultades para imponer su idea durante largos pasajes del encuentro.

El conjunto Popular debió apelar a la garra, a momentos individuales y a los ingresos desde la banca para sacar adelante un duelo que se le hizo cuesta arriba.

Los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo le dieron un nuevo aire al Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

Carlos Caszely le da su bendición a Yastin Cuevas y Leandro Hernández

Carlos Caszely, ídolo del Eterno Campeón, se dio el tiempo de conversar con los medios de comunicación a la salida del recinto deportivo de Macul y destacó el impacto que tuvieron Yastin Cuevas y Leandro Hernández en el desarrollo del partido.

“Hoy día creo que tanto Yastin Cuevas como Leandro Hernández le cambiaron el rostro a Colo Colo con la velocidad que tienen y con la inteligencia que tienen”, señaló el histórico goleador albo.

En esa línea, el exseleccionado chileno llamó a acompañar sus procesos. “Es el primer paso que están dando y ojalá les siga yendo bien”, sentenció.

