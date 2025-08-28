La Selección Chilena Sub-20 tendrá amistosos ante Arabia Saudí, Corea del Sur y Nigeria antes de la Copa del Mundo de la categoría que se realizará en nuestro país. Nicolás Córdova entregó una nómina para estos encuentros de preparación que tendrán.

Dentro de los citados no aparece Damián Pizarro, quien esta temporada jugará en Le Havre de la Ligue 1 de Francia. Además, el DT dejó fuera a una de las promesas que tiene Colo Colo. Se trata de Leandro Hernández.

El Lea jugó los últimos minutos en el empate 1-1 ante Palestino en La Cisterna. En esta temporada, el jugador no tuvo mayores oportunidades en el primer equipo, donde el Sub-20 más empleado fue Francisco Marchant, quien sí está entre los elegidos por Córdova para los amistosos de la Sub-20.

De hecho, Hernández tiene chances de ser titular el domingo en Colo Colo ante Universidad de Chile. De hecho, Marchant está en el microciclo de la Roja esta semana.

Entre los convocados aparecen nombres como Patricio Romero de Cobreloa, Flavio Moya de Universidad de Chile, Juan Francisco Rossel de Universidad Católica y Willy Chatiliez del Huesca.

Los convocados en Chile para los partidos amistosos. (Foto: La Roja)

La gran sorpresa llega desde el fútbol argentino

El mediocampista de Independiente, Lautaro Millán está en la prenómina de Chile para la Copa del Mundo Sub-20 y ahora fue convocado para los compromisos de preparación.

En ese aspecto, el jugador cuenta con nacionalidad chilena-argentina, por lo que puede jugar por cualquiera de las dos selecciones. Futbolísticamente, el jugador hizo toda su formación en el país trasandino.