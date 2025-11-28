Colo Colo tiene hoy una verdadera final dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ buscan sumar un triunfo en su visita al norte de nuestro país ante Cobresal, en lo que es su lucha por decir presente en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

A dos fechas del final del torneo, los dirigidos por Fernando Ortiz aparte de cumplir con el objetivo de poder conseguir un cupo a competencias internacionales, en el que el ‘Cacique’ también deben lograr un importante reglamento: los minutos sub 21.

En Colo Colo aún no cumplen con los 1890 minutos estipulados para cumplir con esta regla, pero en esta jornada, los dirigidos por Fernando Ortiz podrían llegar a dicha cifra y respirar tranquilos con este reglamento.

¿Cuántos minutos sub 21 le restan por cumplir a Colo Colo?

A Colo Colo le restan por cumplir tan solo 48 minutos para llegar a los 1890 minutos que están estipulados en esta regla, marca que hoy podrían superar los ‘Albos’ ante Cobresal.

Hernández podría ayudar a Colo Colo | Foto: Photosport

El atacante Leandro Hernández es quien podría ayudar a Colo Colo a llegar a esta meta de la forma más rápida posible en este partido ante Cobresal.

Si Fernando Ortiz le da 24 minutos o más al canterano del ‘Cacique’, Colo Colo cumplirá con el reglamento de minutos sub 21 en este torneo, lo que es un objetivo muy importante para el club.

Leandro Hernández al ser un jugador 2005, suma minutaje por duplicado según el reglamento, lo que ayudaría a Colo Colo en cumplir esta marca.

En Síntesis…