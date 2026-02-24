Colo Colo ya dio vuelta la página de la victoria ante O’Higgins el fin de semana pasado y ahora solo tiene mente para pensar en Universidad de Chile, clásico rival que enfrentará este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

Fernando Ortiz tiene entre ceja y ceja el partido frente a los azules y deberá tomar determinaciones, ya que todo indica que Javier Correa volverá a la citación y está en condiciones de ser titular frente al archirrival.

Correa volvería al equipo titular. | Foto: Photosport

Así lo dio a conocer Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada de TNT Sports, donde avisó que el delantero trasandino tiene luz verde para jugar de titular si así lo decide el director técnico de Colo Colo.

“Esta semana debería trabajar completamente normal, aunque ya la semana pasada venía trabajando casi a la par del grupo, aunque por precaución quedó fuera del partido del sábado ante O’Higgins”, reveló el comunicador en su informe albo.

¿Qué hará Fernando Ortiz? Lo cierto es que ante O’Higgins, Maximiliano Romero y Leandro Hernández hicieron un buen compromiso, pero Javier Correa tiene un peso específico para el estratega albo y seguramente un jugador tendrá que pagar los platos rotos y salir del equipo titular.

En síntesis

Fernando Ortiz definirá si Javier Correa será titular ante Universidad de Chile este domingo.

El partido entre Colo Colo y la U se jugará el 1 de marzo.