Colo Colo sigue en éxtasis tras el impresionante triunfo ante Universidad Católica en los descuentos el domingo pasado, donde con goles de Leandro Benegas y Damián Pizarro se impusieron a los cruzados en un partido épico.

Pasada la euforia, el autor del empate, Leandro Benegas, habló con LUN y se refirió a la competencia que actualmente mantiene con Pizarro, una de las promesas no solo de Colo Colo, sino que del fútbol chileno.

“Es una competencia súper sana. Trato de compartir algunas palabras o consejos cuando lo necesita, pero creo que nos hacemos bien porque yo tengo que estar a la altura de esa competencia”, aseguró.

Benegas y su lucha con Pizarro en la delantera alba. | Foto: Photosport

Benegas reconoce que Pizarro lo ha ayudado en su paso por los albos: “Él tiene que saber que no se tiene que relajar. En ese sentido me ha ayudado porque yo le exijo y él me exige. Me pone contento que haga goles. Lleva poco tiempo en primera, pero ha demostrado cosas muy buenas”.

Lo cierto es que, para Gustavo Quinteros, Leandro Benegas tiene un rol secundario ante la titularidad de Damián Pizarro, algo que podría cambiar en el día de hoy donde el ex Independiente podría ir de titular para enfrentar a Cobreloa por la vuelta de las semifinales de Copa Chile.

¿A qué hora juega Colo Colo?

Albos y loínos se medirán a partir de las 19:00 PM de Chile continental por un cupo en la gran final del certamen nacional.