En Colo Colo pierden a un anhelado fichaje para esta temporada 2026, que fue uno de los primeros nombres que salieron a la luz en este mercado de pases.
Se trata del joven arquero Jaime Vargas de Deportes Recoleta, quien venía siendo seguido por el Cacique hace largo tiempo, pero en esta ventana hubo un interés real ante la salida a préstamo de Brayan Cortés a Argentinos Juniors.
Es más, el entrenador Fernando Ortiz había pedido reforzar el arco del cuadro popular, pero finalmente en Blanco y Negro descartaron esta posibilidad por un tema económico.
En conversación con BOLAVIP, el entrenador Francisco Arrué de Recoleta se refirió a esta situación, donde confirmó que el golero de 21 años permanecerá en aquel club y le buscarán una mejor oportunidad de salida más adelante.
“Que yo sepa, sí, lo otro son todos trascendidos. Es un jugador importante que tiene mucho potencial, y queremos seguir mejorándolo, para que a fin de año no solo suene en algunos clubes, sino que en varios más”, indicó el exfutbolista.
“Es un buen arquero, de mucha proyección, un biotipo que no se da normalmente en nuestro país. Tiene mucho por seguir creciendo, así que, como dije anteriormente, esperamos nosotros sacarle más rendimiento, para que así a fin de año también tenga mejores opciones que las que hay”, insistió sobre el futuro del novel portero.
