Los distintos equipos del fútbol chileno siguen aprovechando lo que es esta ventana de transferencias, en donde los clubes esperan poder nutrir de la mejor forma sus planteles para esta temporada.

Uno de estos equipos es Deportes Copiapó, el conjunto del norte de nuestro país busca sacudirse de lo que fue la oportunidad que desperdició de ascender en la pasada temporada y va por su gran revancha en el 2026.

Por esto, el ‘León de Atacama’ se sigue moviendo con todo en este mercado de pases y en las últimas horas dio a conocer una importante noticia sobre un nuevo fichaje para este año.

Se trata del jugador que pertenece a Colo Colo y Mundialista con la Selección Chilena sub 20, Nicolás Suárez, quien fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Copiapó de cara al 2026.

Suárez es nuevo jugador de Deportes Copiapó | Foto: Photosport

“Nuevo refuerzo para el León de Atacama. Le damos la bienvenida a Nicolás Suárez Reyes, jugador formado en Colo-Colo y seleccionado chileno en el Mundial Sub 20″.

“Nicolás llega a Deportes Copiapó en calidad de préstamo por toda la Temporada 2026, para sumarse con talento y proyección a nuestro plantel. ¡Bienvenido al León Nicolás Suárez!”, publicaron en sus redes.

De esta forma, el joven defensor de 20 años espera por conseguir su anhelada consolidación a nivel futbolístico, en lo que este nuevo gran desafío para su carrera futbolística.

En Síntesis