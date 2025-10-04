La Selección Chilena cayó en su último partido de la fase de grupos del Mundial sub-20. El combinado nacional fue derrotado 2-1 por Egipto en la agonía: a pesar de tal resultado, clasificó a la siguiente ronda del certamen internacional.

Ante ello, los cuestionamientos hacia los dirigidos por Nicolás Córdova no demoraron en llegar. Sin embargo, una figura chilena defendió el juego del equipo a rajatabla.

Ese es el caso de Nicolás Suárez. El defensor de Colo Colo respondió a las críticas al plantel, el que no ha podido exhibir la mejor versión en la cita mundialista. Para él, no hay por qué alarmarse tanto.

“No hay un nivel bajo en esta selección. Date cuenta cómo sometemos a los equipos rivales y las ocasiones que nos creamos. Sí hay una autocrítica, en la parte final no estamos concretando las ocasiones que nos creamos”, lanzó.

En dicha línea, el zaguero zurdo agregó de manera desafiante: “Pero si tú te das cuenta en los partidos nos creamos 10 ocasiones por partido, ¿me vas a decir que eso está mal?“.

Finalmente, complementó indicando: “Obvio que juega bien Chile. Nosotros cumplimos lo que nos pide el profe: siempre proponer, siempre tener la posesión del balón, siempre ir a campo rival, ¿no lo hacemos?“.

Nicolás Suárez abordó las críticas a La Roja sub-20 en el Mundial. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega La Roja sub-20

El siguiente duelo de Chile será ante México, España o Brasil (el segundo del grupo C) por los octavos de final del Mundial. Dicho compromiso se jugará el martes 7 de octubre, desde las 16:30 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander.