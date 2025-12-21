El mercado de pases dentro del fútbol chileno comienza a dar sus primeros pasos pensando en lo que es la temporada 2026, en la que los disintos equipos ya empiezan ver sus opciones para poder reforzar sus planteles.

Uno de los equipos que busca poder reforzarse de buena forma para el próximo año es Colo Colo, quien no quiere volver a vivir un año para el olvido como lo fue este 2025 y por esto, espera conformar un competitivo plantel.

En el ‘Cacique’ uno de los nombres que comenzó a tomar mucha fuerza para llegar a reforzar al equipo de Fernando Ortiz ha sido el defensor nacional, Nicolás Díaz, quien es uno de los grandes anhelos de DT para la defensa,.

Cuando se pensaba en un principio que el jugador nacional tendría todo encaminado para llegar a Colo Colo, con el correr de los días esta tratativas se comenzó a ir por el suelo, en donde otro equipo del continente le arrebataría este fichaje.

Díaz era la gran opción de Colo Colo | Foto: Photosprot

Alianza Lima le quitaría Díaz a Colo Colo

El equipo que estaría a un paso de quedarse con Nicolás Díaz y arrebatárselo a Colo Colo sería el Alianza Lima de Perú, los dirigidos por Pablo Guede estarían en conversaciones avanzadas para quedarse con el chileno.

Así lo informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de ‘X’, en la señaló que el defensor nacional tendría todo encaminado para ser nuevo refuerzo del conjunto peruano para el 2026.

“Nicolás Díaz se aproxima a Alianza Lima. Negociaciones avanzadas para el prétamo del jugador. Pronto a cerrarse”, informó el comunicador.

De esta forma, Colo Colo recibiría un importante cachetazo en el mercado y perdería a uno de los grandes anhelos de Fernando Ortiz para reforzar la plantilla del ‘Popular’.

En Síntesis