El club Alianza Lima oficializó este miércoles la salida definitiva de Carlos Zambrano, polémico defensa peruano que tuvo encontrones con Arturo Vidal en varios Clásicos del Pacífico, y sin ir más lejos, también vio la tarjeta roja en la serie de Copa Sudamericana entre los Íntimos y la U.

De esta forma se cierra un ciclo de tres temporadas en medio de un escándalo que sacude al fútbol peruano. El defensor, exjugador de Boca Juniors, fue desvinculado de “común acuerdo” luego de verse involucrado en una investigación por presunto abuso sexual, hecho que habría ocurrido durante la pretemporada del equipo en Montevideo, Uruguay.

A través de sus canales oficiales, Alianza Lima puso fin a las negociaciones que se extendieron por varios días: “El futbolista ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes”.

Con esta decisión, Alianza Lima marca una postura tajante, sumando la salida de Zambrano a las ya ejecutadas contra Sergio Peña y Miguel Trauco, también señalados en la denuncia.

Carlos Zambrano fue expulsado ante Universidad de Chile

Los detalles de la acusación

La investigación se inició tras la denuncia de una joven argentina, quien acusó a los tres futbolistas de haber cometido el abuso durante la estadía del plantel en tierras uruguayas. El caso ha tomado dimensiones internacionales, involucrando a las justicias de Uruguay y Perú, y provocando un terremoto mediático en ambos países.

¿Por qué Zambrano es tildado como “antichileno”?

Más allá de la rudeza con la que ha jugado ante la Roja y los equipos chilenos, siempre se recuerdan sus declaraciones cuando apenas tenía 19 años:

“Saldría con cuchillos a jugar el partido (con Chile) por las Clasificatorias. Les tengo cólera y rabia de pequeño (…) me voy a vengar por todo lo que nos han hecho”, indicó el defensa allá por 2009.

Un ciclo que termina en polémica

A sus 36 años, Carlos Zambrano ve interrumpida su carrera en el club del cual es hincha confeso. Lo que comenzó como un regreso triunfal hace tres temporadas, termina hoy en los tribunales y con una rescisión de contrato que empaña su legado deportivo. Por ahora, el futuro del “León” es incierto, a la espera de lo que dictaminen las pericias y declaraciones en Montevideo.