No solo el mercado de fichajes se mueve en Sudamérica, sino que varios clubes importantes también analizan posibles cambios en sus bancas. En ese escenario, uno de los nombres que comienza a sonar con fuerza es el del técnico argentino Gustavo Álvarez.

El ex estratega de Huachipato y Universidad de Chile logró consolidar una identidad de juego en el fútbol chileno, algo que no pasó desapercibido fuera del país.

Su capacidad para ordenar equipos y competir a buen nivel tanto en la Liga de Primera como en la Copa Sudamericana lo posiciona como una alternativa atractiva para instituciones que buscan un golpe de timón.

El DT trasandino tenía contrato por todo este 2026, pero optó por separar su camino con el de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Y ahora, desde Perú, surge un fuerte rumor que podría abrirle la puerta a un desafío en uno de los clubes más grandes del continente.

Gustavo Álvarez suena con fuerza en Alianza Lima

Según informó el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol, en Alianza Lima están evaluando posibles nombres para su dirección técnica en medio del momento tenso que se vive en Matute bajo la conducción de Pablo Guede.

En esa línea, el nombre de Álvarez apareció como una opción concreta. “Me dijeron que ha aparecido el nombre de Gustavo Álvarez, es un nombre que gusta y es una idea, aún no están negociando”, detalló el comunicador.

De concretarse algún movimiento, el argentino podría convertirse en el sucesor de un exentrenador de Colo Colo en el elenco íntimo y tendría entre sus dirigidos a Esteban Pavez, en un eventual remezón que sacudiría el mercado sudamericano.

En síntesis…