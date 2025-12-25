En Colo Colo siguen tratando de deshacerse del futbolista uruguayo Salomón Rodríguez, quien fue uno de los cinco fichajes que llegaron para el centenario, siendo además el de mayor costo.

El delantero de 25 años fue comprado a Godoy Cruz por 1,2 millones de dólares por el 50% de su pase, siendo una tremenda apuesta de Blanco y Negro.

Pero en cancha dejó mucho que desear, ya que solo anotó tres goles en 26 partidos disputados. Ante esta situación, en Colo Colo llegaron a un acuerdo con su representante para buscarle una salida a préstamo, pero hasta el momento no han recibido ningún ofrecimiento.

En medio de este problemón, conversó con BOLAVIP el periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien entregó su opinión respecto a este caso que resultó un rotundo fracaso y lo comparó con otros nombres que quedaron en deuda en el Cacique.

“Yo no recuerdo otro, en los ’90 me acuerdo que llegó el Tanque Hurtado, pero hizo más de 10 goles en la temporada. Se fue pensando que lo había hecho mal, pero cumplió perfectamente. Uno piensa en Toninho, quizás solo comparable con Paulao, pero llegó lesionado”, recordó.

“Acá tenemos un jugador que da el salto de un equipo de provincia, chico, a uno grande y sencillamente no está a la altura, le queda grande la camiseta y no ha podido repetir lo que hizo en Argentina”, agregó Herrera.

Las sospechas de Rodrigo Herrera

El ex rostro de Mega aprovechó de hacer hincapié en una situación que pasó desapercibida, pues fue el entrenador Jorge Almirón quien pidió su fichaje, cuando compartían representante.

“A mí me llama la atención, algo que creo en su minuto no se observó con suficiente atención. Se pide por parte de Almirón a Salomón Rodríguez, siendo el mismo representante el de ambos. Por lo tanto, hoy día Salomón Rodríguez es el cacho que dejó Almirón, en una operación sospechosa, porque a mí me parece que el jugador no vale esa plata, el millón y medio de dólares, en el cual lo vendió Godoy Cruz”, lanzó el comunicador.

Al ser consultado por el caso de Nicolás Blandi en 2020, Rodrigo Herrera fue aún más lapidario con Rodríguez.

“No lo compararía con Blandi. Blandi fue un fiasco completo, pero era un jugador que uno podía apostar por la trayectoria que tenía. Aquí Colo Colo pagó una cantidad desorbitante de plata por una aventura”, completó.

Cabe recordar que Salomón Rodríguez firmó un contrato de tres temporadas con Colo Colo, por lo que le quedan dos años (hasta 2027).

Salomón Rodríguez fue suplente la mayor parte de la temporada. (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

