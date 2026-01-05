Salomón Rodríguez tendría las horas contadas en Colo Colo. Durante la noche de este lunes, y según la información entregada por DaleAlbo, el delantero uruguayo se despidió del plantel y no continuará siendo parte del Cacique en la temporada 2026, poniendo fin a un ciclo marcado por la irregularidad y las críticas.

La situación se habría dado durante la jornada de entrenamientos de este lunes en plena pretemporada. De acuerdo al citado medio, el atacante comunicó su salida a sus compañeros, despidiéndose del grupo y dejando en claro que no seguirá ligado al club, aunque aún existen aspectos formales por resolver.

Salomón Rodríguez no sigue en Colo Colo (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

La confirmación oficial de esta decisión podría llegar este miércoles, cuando se realice una nueva reunión de directorio en Blanco y Negro. En esa instancia se terminaría de sellar la salida del delantero, obligando a la dirigencia a acelerar la búsqueda de un nuevo nombre para reforzar la ofensiva.

Desde el punto de vista económico, la partida de Rodríguez también representa un alivio para el club. El uruguayo contaba con uno de los sueldos más elevados del plantel, por lo que su salida permitirá liberar masa salarial, un factor clave para la planificación del presupuesto de la temporada.

Todo indica que la fórmula más probable sería un préstamo, alternativa que ya venía siendo analizada por la dirigencia como la mejor salida posible para el jugador, considerando su alto costo y su bajo rendimiento deportivo durante su estadía en Macul.

Cabe recordar que Salomón Rodríguez llegó a Colo Colo como uno de los refuerzos más caros en la historia del club, proveniente de Godoy Cruz. Sin embargo, nunca logró consolidarse: disputó 25 partidos oficiales, repartidos entre Liga de Primera, Copa Libertadores, Supercopa y Copa Chile, y apenas anotó tres goles, números que terminaron por sellar un paso decepcionante y un adiós que, tras meses de incertidumbre, finalmente se concretaría.

