Alan Saldivia podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Colo Colo. En las últimas horas tomó fuerza la opción de que el defensor uruguayo emigre al Vasco da Gama, luego de que desde Brasil enviaran una tercera oferta formal por el zaguero central, propuesta que se ajustaría a las pretensiones económicas del club albo.

La información comenzó a circular con fuerza durante la noche del domingo, cuando se indicó que el “Gigante da Colina” había mejorado su propuesta inicial. De acuerdo a lo informado por DaleAlbo, esta nueva oferta dejó bien posicionadas las negociaciones y abrió la puerta a una posible salida del defensor de 23 años en este mercado.

Alan Saldivia estaría muy cerca de partir de Colo Colo. Se habla de que dejaría 1.8 millones de dólares en las arcas del club. (Foto: Photosport)

Eso sí, la operación aún no está cerrada. La decisión final deberá ser evaluada por la dirigencia de Blanco y Negro, que tiene agendada una reunión clave para este miércoles, instancia en la que se espera que se defina si se acepta o no la propuesta proveniente desde Brasil.

En medio de este escenario, surgieron versiones que apuntaban a una eventual rebeldía del jugador para forzar su salida del club durante la pretemporada. Sin embargo, dichas informaciones se vieron rápidamente desmentidas por los hechos, ya que este lunes el zaguero uruguayo fue visto entrenando con normalidad junto a sus compañeros.

Más allá de lo deportivo, en Macul miran la operación como un negocio altamente positivo. Saldivia llegó a Colo Colo a prueba desde Montevideo City Torque y posteriormente el club debió pagar cerca de 400 mil dólares para adquirir su pase, monto que incluyó derechos repartidos con Defensor Sporting.

Hoy, cinco años después, el panorama es completamente distinto. Vasco da Gama estaría dispuesto a pagar 1,8 millones de dólares por el 70% de su carta, mientras Colo Colo conservaría el 30% restante pensando en una futura venta. De concretarse la operación, el Cacique no solo recuperaría la inversión inicial, sino que la cuadruplicaría, cerrando así una salida que combina beneficio económico y proyección internacional para el defensor.

DATOS CLAVE

Vasco da Gama presentó una tercera oferta formal de 1,8 millones de dólares por Alan Saldivia.

Colo Colo conservaría el 30% de la carta del defensor uruguayo ante una venta.