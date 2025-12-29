El extremo chileno Jean Meneses atravesó uno de los momentos más complejos de su carrera profesional. En Vasco da Gama, el formado en San Luis de Quillota prácticamente desapareció del mapa competitivo, acumulando cerca de 50 partidos sin sumar minutos ni ser considerado en las convocatorias, una situación que lo empujó a buscar una salida para relanzar su trayectoria de cara a la temporada 2026.

El último registro del atacante en el “Gigante da Colina” se remonta a abril pasado, cuando ingresó apenas unos minutos en un encuentro del Brasileirao. Desde entonces, su panorama en Brasil fue cuesta arriba y la opción de continuar en Río de Janeiro quedó descartada, abriendo la puerta a un eventual retorno al fútbol chileno.

Jean Meneses regresa al fútbol chileno para defender la camiseta de Deportes Limache (Foto: Getty)

En ese escenario, dos clubes nacionales asomaron como alternativas concretas para repatriarlo: Palestino y Deportes Limache. Ambas instituciones manifestaron interés real por el jugador de 32 años, conscientes de su experiencia internacional y de lo que puede aportar en ofensiva si logra recuperar continuidad.

Limache gana la pulseada por Meneses

Finalmente, fue el “Tomate Mecánico” el que se quedó con el fichaje. Según informó el periodista Renzo Luvecce, Jean Meneses optó por los ‘Cerveceros’ principalmente por motivos familiares, pese a tener sobre la mesa una propuesta formal de Palestino. La decisión, explicó el comunicador, ya estaba tomada desde hace algunos días.

El acuerdo contempla la llegada de “Takeshi” como jugador libre y la firma de un contrato por una temporada. En Limache valoraron especialmente su jerarquía y la posibilidad de incorporarlo sin costo de traspaso, en una operación considerada estratégica para fortalecer el plantel 2026.

Otro factor clave fue el proyecto deportivo que encabeza el técnico Víctor Rivero. El entrenador conoce bien al jugador, ya que lo dirigió en San Luis de Quillota durante la temporada 2014-2015, campaña en la que ambos lograron el título de Primera B y el ascenso. Ese vínculo fue determinante para convencer al extremo.

El exseleccionado nacional se formó en San Luis y debutó en 2010, pasó luego por Deportes Concepción y, tras consolidarse en el medio local, dio el salto al extranjero para defender al Club León de México. Más tarde vistió la camiseta de Toluca y, en 2024, llegó a Vasco da Gama, donde no logró consolidarse. Ahora, en Deportes Limache, buscará volver a sentirse protagonista y recuperar su mejor versión en el fútbol chileno.

DATOS CLAVE

Jean Meneses fichó por Deportes Limache como jugador libre tras rescindir con Vasco da Gama.

El extremo nacional firmó un contrato por una temporada con el “Tomate Mecánico”.