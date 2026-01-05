En Colo Colo ya estaría todo listo para dejar partir al defensa Alan Saldivia, quien luego de tres temporadas en el primer equipo daría el gran salto al extranjero, para firmar por el Vasco Da Gama.

Luego de dos semanas de intensas negociaciones, ambos clubes habrían alcanzado un acuerdo por el préstamo con opción de compra, pactando un importante monto de por medio.

Si bien el domingo el medio brasileño GloboEsporte hacía hincapié en que aún existía “un debate entre los clubes sobre el porcentaje de los derechos económicos del jugador de 23 años”, en las últimas horas llegaron a un equilibrio.

Alan Saldivia es un viejo deseo del entrenador Fernando Diniz del Vasco Da Gama. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Así lo dio a conocer el periodista Edson Figueroa en una transmisión en su canal de YouTube, quien reveló que esta oferta “habría sido aceptada y que estaría cercano a partir. No sé si por el porcentaje total, imagino que es el préstamo que buscaba Vasco“.

“El entorno del jugador dice que hubo una tercera oferta, la que cumpliría las pretensiones de Colo Colo“, agregó el reportero albo.

Esta consistiría en el préstamo con una opción de compra de 1,8 millones de dólares por el 70% del pase, muy superior a la anterior, que era por 1,1 millones de la divisa norteamericana.

El último paso para la salida de Alan Saldivia

Ahora solo resta que esto sea confirmado por el directorio de Blanco y Negro, el que se reunirá el próximo miércoles 7 de enero.

A su vez, en Colo Colo ya iniciaron la búsqueda de su reemplazante para esta temporada 2026, donde asoma con ventaja el argentino Óscar Salomón, perteneciente a Boca Juniors y que viene de estar a préstamo en Platense.

En síntesis