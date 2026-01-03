Colo Colo con Fernando Ortiz al mando inició su pretemporada con la mente puesta de cara a la temporada 2026, mientras la dirigencia de Blanco y Negro analiza distintos escenarios en el mercado de fichajes.

La continuidad de algunos jugadores del plantel albo sigue generando expectativa entre los hinchas colocolinos, especialmente en el caso de defensores claves como Alan Saldivia.

El defensor uruguayo se ha consolidado como pieza importante en la zaga del Cacique y ha despertado interés en clubes del extranjero. En Brasil, su nombre comenzó a sonar con fuerza en Vasco da Gama, equipo que ya he realizado dos ofertas por el charrúa.

Alan Saldivia podría tener los días contados en el Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

Alan Saldivia viajaría los próximos días a Brasil

Sin embargo, según informó la cuenta de X @AVascainos, el Gigante de Colina estaría a detalles de concretar la llegada de dos jugadores: Alan Saldivia y el centrocampista Johan Rojas.

“El Vasco está muy cerca de anunciar oficialmente los fichajes del centrocampista Johan Rojas y del defensa Alan Saldivia”, señalaron, confirmando que las negociaciones han avanzado de manera concreta.

El mismo medio indicó que la operación se daría bajo la modalidad de cesión con opción de compra al final del contrato.

En el cierre de su nota, el sitio que sigue de cerca los pormenores de Vasco indicó que “se espera que ambos futbolistas viajen a Brasil la próxima semana para someterse a los exámenes médicos y firmar sus respectivos contratos”, dejando a Colo Colo y sus hinchas atentos a la confirmación oficial desde el club brasileño.

En síntesis…