Multicampeón con la U de Chile repasa a Maximiliano Falcón: "No marca diferencias a la hora de un partido y no marca presencia en la zaga"

Tanto la Universidad de Chile como Colo Colo afinan los últimos detalles para lo que será el Superclásico 194, compromiso donde ambos elencos llegan con presentes dispares.

Uno de los jugadores que espera ser protagonista en el Estadio Santa Laura-SEK es Maximiliano Falcón, defensor uruguayo, quien cada vez que puede le mete picante al partido más importante del fútbol chileno.

Falcón quiere dejar atrás las críticas ante la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

En conversación con Bolavip Chile, Cristián Mora, ex zaguero del Romántico Viajero, analizó y criticó duramente algunas cualidades del Peluca.

“Falcón no es el prototipo del jugador que marque diferencias a la hora de un partido. Yo siento que es un jugador demasiado extrovertido, muy alaraco en ciertas situaciones, es un uruguayo atípico que no marca presencia en la zaga”, declaró el ex defensor azul.

“Desde que llegó él no es un jugador que me llene en lo futbolístico ni en lo defensivo, no es lo que Colo Colo quiere”, sentenció.

Vale destacar que el Popular se ubica en la quinta posición del torneo con 34 unidades, mientras que el Romántico Viajero va en el décimo puesto con 30 puntos.

¿CUÁNTOS PARTIDOS HA DISPUTADO FALCÓN CON LA CAMISETA DE COLO COLO?

Desde su arribo a fines de 2020, el oriundo de Paysandú ha disputado 104 partidos oficiales, en los cuales ha convertido cuatro goles y ha dado 2 asistencias.