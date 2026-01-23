El jueves en Colo Colo resolvieron el futuro del futbolista Lucas Cepeda, quien fue vendido al Elche de España, siendo la tercera venta del Cacique en este mercado de fichajes.

El directorio de Blanco y Negro aceptó la propuesta del elenco ilicitano de 2,2 millones de euros por el 70% del pase del extremo de 23 años, por lo que convertido a dólares el monto final es de 2,6 millones de la divisa estadounidense.

Tras esto, el negocio por Cepeda se transformó en el traspaso más rentable para los albos en esta ventana, luego del volante Vicente Pizarro a Rosario Central (1,6 millones de dólares) y el defensa Alan Saldivia a Vasco Da Gama (1,2 millones de dólares).

Pero quien era la gran figura del equipo que dirige Fernando Ortiz, solo le alcanzó para ser la cuarta venta más alta de Colo Colo en los últimos años, siendo superado por Pablo Solari, Damián Pizarro y Carlos Palacios.

El argentino se fue a River Plate por cerca de cinco millones de dólares a mediados de 2022, donde el Cacique se reservó un 36% del pase. Por ello, en 2025 recibió otros 4,2 millones de la divisa norteamericana al ser vendido al Spartak Moscú de Rusia.

Luego aparece Damián Pizarro, quien en 2024 partió al Udinese de la Serie A italiana, por una cifra de 3,8 millones de dólares por el 70% del pase. Aunque aquel monto fue pactado en varias cuotas.

En tercer lugar está Carlos Palacios, quien a inicios del año pasado fue vendido a Boca Juniors, que pagó 4,8 millones de dólares por la carta completa. Eso sí, los albos solo tenían el 50% de su pase, por lo que recibieron USD $2,4 millones.

La otra mitad del pase de Carlos Palacios pertenecía a Vasco Da Gama. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Las 10 últimas ventas de Colo Colo

Iván Morales: $400.000 USD (80%) – Cruz Azul (2022)

Pablo Solari: $5.000.000 USD (65% aprox.) – River Plate (2022)

Williams Alarcón: $400.000 USD (70%) – Unión La Calera (2022)

Damián Pizarro: $3.800.000 USD (70%) – Udinese (2024)

Jordhy Thompson: $1.200.000 USD (60%) – FC Orenburg (2024)

Carlos Palacios: $4.800.000 USD (100%) – Boca Juniors (2025)

Maximiliano Falcón: $2.000.000 USD (35%) – Inter Miami (2025)

Vicente Pizarro: $1.600.000 USD (80%) – Rosario Central (2026)

Alan Saldivia: $1.200.000 USD (55%) – Vasco Da Gama (2026)

Lucas Cepeda: $2.600.000 USD (70%) – Elche (2026)

