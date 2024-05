Ex DT de Colo Colo se apresta para disputar la final de la Copa de La Liga Profesional en Argentina.

"Nefasto personaje que no conoce nadie": Gustavo Quinteros se cansa de la acusación de que recibía representantes en el Estadio Monumental

Actualmente, el técnico argentino/boliviano Gustavo Quinteros goza de un muy buen presente en Vélez Sarsfield, equipo con el cual va a disputar la final de la Copa de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, recién apenas hace casi cinco meses dejó de dirigir a Colo Colo tras ganar la Copa Chile. Fueron casi cuatro años, donde vivió de todo en los albos y algunos, todavía lo recuerdan con cariño.

A su vez, existen muchas voces detractoras por el procedimiento que habría tenido el estratega durante su paso por el Cacique y algunas acusaciones con las que tuvo que lidiar, e incluso, hasta el día de hoy.

El diálogo con Las Últimas Noticias, Quinteros no tuvo problemas en salir al paso de ciertos dichos, donde lo culpaban de alguno actos bien poco éticos y que él salió a desmentir, de una singular forma.

Gustavo Quinteros responde a acusaciones

Fue en el diálogo para el matutino donde el entrenador del Fortín salió al paso de aquellos dichos de Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien señaló que Quinteros se reunía con representantes.

En la ocasión, el miembro del directorio de Blanco y Negro sostuvo “Voy a ser muy directo y honesto: no me parece que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. ¿Por qué el técnico tiene que conversar con los representantes de los jugadores? Me parece muy extraño y ahí se empiezan a confundir los roles. Todo esto va produciendo un desgaste en la relación”, manifestó al portal Dale Albo.

Ahora, el ex DT de los albos salió al paso de esta interpelación, de una manera muy dura. “No vale ni la pena mencionar a ese nefasto personaje que dijo eso que no conoce nadie…”, sostuvo Quinteros a modo de ninguneo.

Ahondando en aquello, el periodista de LUN volvió a consultar si se reunión con agentes de futbolistas a lo que el entrenador reiteró, “me extraña la duda… y no, por supuesto que no”, sentenció.

Matías Camacho acusó a Quinteros de reunirse con representantes (Archivo)

Finalmente, defendió a los jugadores que llegaron bajo su mandato y que todos tuvieron su oportunidad sobre todo aquellos que él mismo solicitó. “Conmigo siempre jugaron mucho, y bien, la gran mayoría de los refuerzos que yo personalmente pedí: Rodríguez, Gil, Solari, Lucero, Pavez, Wiemberg, Palacios, De Paul”, cerró Quinteros.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional 2024 este sábado 4 de mayo a las 15 horas en el Estadio El Cobre del Salvador, para visitar a Cobresal, por la undécima fecha del certamen.