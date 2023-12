"No estoy interesado": Revelan el nombre de un DT extranjero que habría dado un nuevo portazo a Colo Colo

En Colo Colo comienzan a mirar con preocupación el tema del sucesor de Gustavo Quinteros, pues pasan y pasan los días y todavía no hay muchas novedades con respecto al técnico, por lo que los hinchas empiezan a perder la paciencia en redes sociales.

Esto quedó más en evidencia tras las declaraciones de Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, quien este jueves tiró por la borda la opción de concretar antes de fin de año la llegada del nuevo adiestrador.

“Se está conversando, pero no hay nombres por el momento. Dado el problema de las fiestas en que estamos y los días, no lo veo muy probable que sea antes de fin de año”, expresó tras salir de la Casa Alba.

Rápidamente los hinchas albos criticaron las palabras del mandamás albo | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

OTRO ENTRENADOR LE HABRÍA DADO UN PORTAZO A COLO COLO

En medio del programa ESPN FShow, el periodista Christopher Brandt arrancó su informe señalando que Gabriel Milito y Fernando Gago ya no eran opciones para llegar al Popular, pero luego lanzó que otro DT le habría dado un portazo a los albos.

“Te voy a nombrar un tercero que le dijo que no a Colo-Colo…”, declaró el reconocido comunicador.

Y es que el reportero reveló un nombre que no estaba en el radar de nadie: el argentino Hernán Crespo. “Al otro técnico que llamaron y les dijo que no, parecía un buen nombre, hoy en Emiratos Árabes, era difícil… Hernán Crespo. Colo-Colo lo llamó y él dijo que no estaba interesado”, enfatizó.

¿EN QUÉ CLUBES HA ESTADO HERNÁN CRESPO COMO DT?

El recordado ex delantero argentino ha tenido pasos por Banfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo, Al-Duhaiy Al-Ain y ha podido levantar varios títulos: Campeonato Paulista, Copa de las Estrellas, Copa Príncipe de la Corona y Liga de Fútbol de Catar y la Copa Sudamericana de 2020.