Blanco y Negro tuvieron una reunión de directorio el día de ayer, en donde quedó sellada la salida de Esteban Pavez hacia Alianza Lima de Perú y la incorporación de Lautaro Pastrán como el quinto refuerzo de los albos para la temporada 2026.

Es precisamente la llegada del ex jugador de Everton de Viña del Mar y Liga Deportiva Universitaria de Quito la que generó una verdadera polémica en el directorio de Blanco y Negro, según reveló el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado.

En el programa ‘De Puntete’, Alvarado explicó que “No fue votación unánime. ¿Saben por qué? Porque no le gustó al bloque Vial el cómo terminó llegando Lautaro Pastrán”, dijo abriendo los fuegos sobre el nuevo refuerzo albo.

En esa línea, ‘Tomate’ asegura que desde el Bloque Vial hubo poca comunicación sobre el jugador: “Ellos dicen que nuevamente se enteran por la prensa, que cuando les informan el jugador ya estaba en Chile”.

“No les gustó la forma y como no les gusto, pero Aníbal Mosa tiene los votos, no le dieron la razón y votaron en contra”, complementó en la información revelando que el bloque opositor no aprobó la llegada.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Lautaro Pastrán será el quinto refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026 donde los albos solo tendrán actividad en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

