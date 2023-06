La sequía goleadora en Colo Colo sigue siendo un tema importante, el cual se agudizó tras lo que fue la derrota ante Boca Juniors, en donde los ‘Albos’ volvieron a desperdiciar chances claras de gol y las críticas se dejaron caer con rapidez ante los atacantes del club.

Ante esto, el ex jugador del ‘Cacique’, Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN para salir en defensa del atacante Damián Pizarro, a quien lo exime de las críticas y lo respalda para que se siga fogueando y sea el atacante de Colo Colo.

“Lo de Damián Pizarro es jugar, él necesita jugar, el jugador para tener una mejor toma de decisiones necesita jugar, necesita estar bajo presiones distintas. El Campeonato Nacional a él le da más libertad, tiempo y espacio, en la Copa Libertadores es otro el ritmo, es menos el tiempo que él tiene para decidir rápidamente”, partió declarando Valdivia.

En esa línea, El ‘Mago’ tiene muy claro que la falta de gol está siendo un problema importante en Colo Colo desde hace un buen tiempo “yo no me iría solo con el partido con Boca, me iría por un plano general. El partido contra Monagas vimos un centro de Bolados y fue Benegas que cabeceó hacia afuera solo. (La falta de gol) No es un problema solo de Damián Pizarro”, explicó.

Pizarro no ha vivido un buen momento en Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

Siguiendo en su defensa, el ex volante del ‘Cacique’ declaró que la gran cuota de responsabilidad ante la sequía goleadora en Colo Colo debería recaer en los jugadores de mayor experiencia en la delantera.

“Es un chico que apareció este año, es un chico que tiene en la banca sentado a un refuerzo que llegó como principal candidato a ser titular después de Darío Lezcano, que el reserva inmediato Leandro Benegas y el tercer hombre es el bombero, Damián Pizarro”, detalló en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia defendió con todo a Pizarro y lo consideró como un bombero que trata de ayudar al equipo buscando soluciones a este problema, en el cual Darío Lezcano y Leandro Benegas no han estado a la altura del desafío de Colo Colo.

“Damián Pizarro es un bombero, está ahí porque los dos que nombré recién, no han tenido suficiente contundencia y capacidad para adueñarse de esa camiseta de titular”, concluyó.