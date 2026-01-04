Colo Colo sigue activo en el Mercado de Fichajes, donde además de las incorporaciones de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, suma retornos de jugadores que estaban a préstamo como Cristián Zavala y Jeyson Rojas, entre otros.

Uno que también debía regresar al Estadio Monumental para sumarse a los entrenamientos de Fernando Ortiz era Bryan Soto, jugador que milita en Deportes Iquique y que fue formado en las inferiores del Cacique.

Más allá de lo contractual, desde el medio partidario ‘Tierra de Dragones’, avisaron que el club buscaría prolongar su préstamo de cara al 2026: “Están trabajando para poder tener nuevamente a Bryan Soto en Deportes Iquique”, dijeron.

Bryan Soto busca seguir en el norte. | Foto: Photosport

Cabe recordar que Bryan Soto irrumpió en el Cacique el 2021, donde tuvo su gran aparición y jugó una considerable cantidad de partidos, pero poco a poco fue perdiendo el protagonismo y terminó saliendo del club.

Con pasos por Deportes La Serena, Everton de Viña del Mar y ahora Deportes Iquique, Bryan Soto busca consolidar su carrera para, algún día, poder volver a Colo Colo y ser figura en el equipo que lo vio nacer. Lamentablemente para sus pretensiones, aquello no ocurriría en el corto plazo.

Ahora, habrá que esperar si Colo Colo se pronuncia al respecto del jugador o si Deportes Iquique termina oficializando la prolongación de su contrato para que siga un año más en el cuadro del norte del país.

En síntesis

Fernando Ortiz liderará la pretemporada de Colo Colo con los refuerzos Fernández Cordero y Sosa.

Deportes Iquique busca extender el préstamo del volante formado en el club albo, Bryan Soto.