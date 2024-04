El ídolo del Cacique no quedó conforme con una decisión que tomó Jorge Almirón para el partido ante Ñublense.

"No sé si es bueno": Marcelo Barticciotto pone el grito en el cielo y cuestiona esta decisión de Jorge Almirón en Colo Colo

Colo Colo tiene un duro partido esta tarde por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2024, en donde tendrá que enfrentar en calidad de visitante a Ñublense con la obligación de devolverse a Santiago con los tres puntos para no perder terreno en el plano local.

Jorge Almirón decidió para este partido sacar prácticamente a la totalidad de los titulares que actuaron frente a Cerro Porteño, dejando solo en el once titular a Brayan Cortés quien atajará frente al conjunto chillanejo.

Colo Colo viene de un exigente duelo de Copa Libertadores. | Foto: Photosport

La medida no fue bien recibida por Marcelo Barticciotto, quien puso el grito en el cielo tras la nueva rotación de Jorge Almirón en los albos: “Los antecedentes que tiene Colo Colo de dosificar tanto no son buenos, lo hizo con O’Higgins y terminó perdiendo un partido en donde no jugó para nada bien”, dijo en ESPN Chile.

Barti recuerda que, en el partido ante O’Higgins, donde los albos cayeron por la cuenta mínima y jugando muy mal, “No llevó titulares en el banco de suplentes en esa ocasión… no sé si es tan bueno. Colo Colo necesita los puntos, no es que pueda dejar de lado el campeonato, es muy pronto todavía”, complementó.

En el cierre, el ídolo del Cacique cree que hay otros momentos en donde este tipo de dosificaciones sí se podrían haber hecho, aludiendo a que si “Después clasifica y se mete a octavos puede ir solo por la copa, pero no sé si es bueno ahora. Por algo los titulares son titulares”, remató.

Día y hora para Colo Colo vs Ñublense

Este sábado 6 de abril a las 3 de la tarde, el Cacique saltará a la cancha del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán para enfrentar a Ñublense en lo que será la antesala del duelo frente a Fluminense de Brasil de la próxima semana.