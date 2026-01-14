Colo Colo ya se encuentra en viaje a Uruguay para enfrentar a Olimpia en Montevideo, por un amistoso correspondiente al torneo Serie Río de la Plata, certamen que reúne a varios clubes destacados de Sudamérica y que sirve como preparación para la temporada oficial.

El Cacique buscará probar su rendimiento y afinar su funcionamiento táctico antes de los compromisos oficiales de 2026.

El plantel albo, dirigido por Fernando “Tano” Ortiz, viajó con la intención de contar con la mayoría de sus jugadores y así observar distintas alternativas de cara a la próxima campaña.

Jeyson Rojas se queda en Chile porque será padre

En las últimas horas se confirmó una ausencia inesperada que obligará a Ortiz a modificar la alineación que había preparado para el encuentro, alterando los planes iniciales y las opciones disponibles para este primer amistoso.

El periodista Daniel Arrieta, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, informó que Jeyson Rojas no viajó a Uruguay y permanecerá en Chile, decisión respaldada por el club y el cuerpo técnico, debido a que será padre próximamente.

Jeyson Rojas es baja obligada en Colo Colo | FOTO: Colo Colo

Esta situación abriría las puertas a Jonathan Villagra, quien podría tomar su lugar en el 11 inicial frente al Decano.

